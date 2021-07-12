Акинфеев назвал причину, почему Луневу будет сложно в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о переходе российского голкипера Андрея Лунева в леверкузенский "Байер".
"За Андрея я только рад. В России у него было все — чемпионство, Лига чемпионов, много сухих матчей, сборная. Для него этот переход — очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится. Всегда тяжело уезжать в другую страну, а тем более в Германию, зная их стиль футбола и все остальное. Если там даже "Бавария" пропускает по 30-40 голов… Андрею могу только пожелать удачи. Дай бог, чтобы он выиграл конкуренцию у вратаря "Байера" Градецки», — сказал Акинфеев в интервью каналу "Коммент.Шоу" в YouTube.
29-летний Лунев перешел в "Байер" в статусе свободного агента и подписал контракт с немецким клубом до лета 2023 года. Ранее голкипер выступал за "Торпедо", "Истру", "Калугу", "Сатурн", "Уфу" и "Зенит".
Не пропустите: "Байер" показал первую тренировку Лунева (фото). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
"Барселона" против ухода Гризманна в "Атлетико"
-
Акинфеев назвал причину, почему Луневу будет сложно в Бундеслиге
-
Глушенков может покинуть "Спартак"
-
Кирилл Комбаров назвал причину завершения карьеры
-
"Байер" показал первую тренировку Лунева (фото)
-
"Бавария" сообщила подробности травмы Дэвиса
-
Акинфеев высказался об увольнении Черчесова из сборной России
-
"Ахмат" усилился воспитанником "Спартака"
-
"Зенит" нацелился на защитника сборной Перу
-
"Спартак" нацелился на защитника сборной Хорватии
-
"Я осуществил мечту". Неймар сделал неожиданное заявление после поражения в финале Кубка Америки
-
Кокорин обратился к Манчини после победы сборной Италии на Евро-2020
-
Кафельников высказался об успехе сборной Италии на Евро-2020, упомянув Дзюбу
-
Грилиш ответил на критику по поводу отказа пробивать пенальти в финале Евро-2020
-
"Фенербахче" сделал крупное предложение Ярмоленко: названа сумма
-
"Спартак" потроллил Кокорина. Зарема отреагировала
-
Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии
-
Сборная Италии показала видео из раздевалки после победы на Евро-2020
-
"Милан" сделал новое предложение по Влашичу
-
Дзюба попал в число лидеров Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20