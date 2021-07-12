Акинфеев назвал причину, почему Луневу будет сложно в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о переходе российского голкипера Андрея Лунева в леверкузенский "Байер".

"За Андрея я только рад. В России у него было все — чемпионство, Лига чемпионов, много сухих матчей, сборная. Для него этот переход — очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится. Всегда тяжело уезжать в другую страну, а тем более в Германию, зная их стиль футбола и все остальное. Если там даже "Бавария" пропускает по 30-40 голов… Андрею могу только пожелать удачи. Дай бог, чтобы он выиграл конкуренцию у вратаря "Байера" Градецки», — сказал Акинфеев в интервью каналу "Коммент.Шоу" в YouTube.

29-летний Лунев перешел в "Байер" в статусе свободного агента и подписал контракт с немецким клубом до лета 2023 года. Ранее голкипер выступал за "Торпедо", "Истру", "Калугу", "Сатурн", "Уфу" и "Зенит".

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