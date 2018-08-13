Акинфеев назвал своих кумиров

Теги игорь акинфеевстанислав черчесовсантьяго канисарес

Акинфеев назвал своих кумировГолкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал своих кумиров.

"Кумиры детства? Когда подрастаешь, понимаешь, что нельзя строить себе кумира, нужно смотреть в свой огород. Но, если брать Россию, то это был Черчесов. Не потому, что он - сейчас главный тренер сборной, а потому что он был вратарем. Что касается Европы, мне нравилась игра Канисареса", - цитирует 32-летнего вратаря Чемпионат.

Напомним, Акинфеев рассказал о своем отношении к известности. | soccernews.ru

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