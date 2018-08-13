Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал своих кумиров.

"Кумиры детства? Когда подрастаешь, понимаешь, что нельзя строить себе кумира, нужно смотреть в свой огород. Но, если брать Россию, то это был Черчесов. Не потому, что он - сейчас главный тренер сборной, а потому что он был вратарем. Что касается Европы, мне нравилась игра Канисареса", - цитирует 32-летнего вратаря Чемпионат.

Напомним, Акинфеев рассказал о своем отношении к известности. | soccernews.ru