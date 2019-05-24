Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых выходил на поле

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Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых выходил на поле
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев встретился с болельщиками и студентами РГГУ и назвал трех лучших футболистов, против которых он играл.

"Салах, Месси и Роналду", - приводят слова Акинфеева российские СМИ.

Кроме того, голкипер армейцев назвал своим кумиром главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

В нынешнем сезоне 33-летний Акинфеев провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 голов.

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