Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых выходил на поле
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев встретился с болельщиками и студентами РГГУ и назвал трех лучших футболистов, против которых он играл.
"Салах, Месси и Роналду", - приводят слова Акинфеева российские СМИ.
Кроме того, голкипер армейцев назвал своим кумиром главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
В нынешнем сезоне 33-летний Акинфеев провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 голов.
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|Команда
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|О
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|Краснодар
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|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20