Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается завершать карьеру и покидать клуб.

По сведениям "Спорт-Экспресс", вратарь как минимум отработает до конца свое соглашение с "армейцами", которое действует до лета 2022 года.

Акинфеев - воспитанник ЦСКА. За первую команду "армейцев" он выступает с 2003 года.

В текущем сезоне Акинфеев провел 29 игр, в которых пропустил 38 голов.

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