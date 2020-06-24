Акинфеев не собирается завершать карьеру
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается завершать карьеру и покидать клуб.
По сведениям "Спорт-Экспресс", вратарь как минимум отработает до конца свое соглашение с "армейцами", которое действует до лета 2022 года.
Акинфеев - воспитанник ЦСКА. За первую команду "армейцев" он выступает с 2003 года.
В текущем сезоне Акинфеев провел 29 игр, в которых пропустил 38 голов.
Читайте также: Уткин: "Акинфеев после разгрома от "Зенита" задумался о завершении карьеры". | http://soccernews.ru
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