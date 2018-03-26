Акинфеев не сыграет с Францией

Теги россияфранцияигорь акинфеевстанислав черчесовфедор смоловандрей лунев

Акинфеев не сыграет с ФранциейКапитан сборной России Игорь Акинфеев начнет завтрашний товарищеский матч против национальной команды Франции на скамейке запасных.

Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил главный тренер россиян Станислав Черчесов. Также 54-летний наставник рассказал, что место в воротах в игре против "трехцветных" займет Андрей Лунев, а капитаном команды будет Федор Смолов.

Напомним, Черчесов вспомнил о поражении от бразильцев. | soccernews.ru

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