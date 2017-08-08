Акинфеев не сыграет с "Тосно"

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Акинфеев не сыграет с "Тосно"

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не поможет своей команде в матче пятого тура чемпионата России против "Тосно".

Как сообщает официальный твиттер армейцев, 31-летний страж ворот продолжает восстанавливаться после травмы колена, занимаясь по индивидуальной программе.

Напомним, что матч "Тосно" - ЦСКА состоится завтра в 20:00 по московскому времени.

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