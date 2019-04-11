Акинфеев: "Не вернусь в сборную России"

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Акинфеев: "Не вернусь в сборную России"
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что он не возобновит карьеру в сборной России.

"При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких", - приводят слова Акинфеева российские СМИ.

Напомним, что голкипер принял решение уйти из сборной в конце прошлого года.

33-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2003 года, провел за нее 111 матчей и пропустил 95 голов. Участник чемпионатов Европы-2004, 2008, 2012 и 2016, а также чемпионатов мира-2014 и 2018.

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