Акинфеев: "Ничто не должно помешать хорошему и красивому футболу"

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев высказался о предстоящем матче своей команды против Египта в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Настроение хорошее. Ничто не должно помешать хорошему и красивому футболу. Надо больше времени уделять внимание своей команде. Прекрасно понимаем, что не манекены будут играть против нас. Выделять из сборной соперников никого не хочу. Помимо Салаха у Египта есть еще 22 футболиста. Я даже не знаю, важно ли, сыграет ли Салах. Я предпочту, чтобы моя команда завтра выиграла", - цитирует 32-летнего вратаря Чемпионат.

Напомним, Черчесов уверен, что сборная России остановит Салаха. | soccernews.ru