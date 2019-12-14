Акинфеев - о нестабильной игре ЦСКА: "Не хочется опускаться до уровня середняка"

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Акинфеев - о нестабильной игре ЦСКА: "Не хочется опускаться до уровня середняка"

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что недоволен результатами своей команды.

"Сегодняшние американские горки, если честно, мне уже поднадоели. Пять матчей ты выигрываешь, побеждаешь "Краснодар", "Локомотив", а потом бац и всё. Я ребятам после матча с "Арсеналом" сказал: "Пора взрослеть". Я многое пережил с ЦСКА, одержал много больших побед, и мне не хочется опускаться до уровня середняка.

Игра должна быть другая. Эмблема - в душе, но ты ждёшь феерии, хорошей игры. Хочется стабильности, прогресса. Думаю, эти слова дойдут до ребят. Если правильно распределять вещи в своей голове, всё будет хорошо", - сказал Акинфеев.

После 19 сыгранных туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.

Из Лиги Европы армейцы вылетели по итогам группового этапа, финишировав в квартете на последней строчке.

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