Акинфеев - о нестабильной игре ЦСКА: "Не хочется опускаться до уровня середняка"
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что недоволен результатами своей команды.
"Сегодняшние американские горки, если честно, мне уже поднадоели. Пять матчей ты выигрываешь, побеждаешь "Краснодар", "Локомотив", а потом бац и всё. Я ребятам после матча с "Арсеналом" сказал: "Пора взрослеть". Я многое пережил с ЦСКА, одержал много больших побед, и мне не хочется опускаться до уровня середняка.
Игра должна быть другая. Эмблема - в душе, но ты ждёшь феерии, хорошей игры. Хочется стабильности, прогресса. Думаю, эти слова дойдут до ребят. Если правильно распределять вещи в своей голове, всё будет хорошо", - сказал Акинфеев.
После 19 сыгранных туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.
Из Лиги Европы армейцы вылетели по итогам группового этапа, финишировав в квартете на последней строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15