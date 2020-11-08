Акинфеев - об игре с "Ростовом": "Наверное, это худший матч в году"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победный матч 14-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:0).

"Наверное, это самый худший матч в году. Когда пропускаешь три мяча, у тебя работы намного больше. А здесь в первом тайме было две-три подачи… У меня были глупые мысли, что любой удар может залететь. Действительно не было ни ударов, ни прострелов - всего того, что любит вратарь. Вчера, кстати, ногти постриг. Помогло.

Та ли самая нога? Да, я думаю, ее скоро сломаю, если продолжат так бить.

У Романа Еременко очень хитрый удар. На тренировках ЦСКА было очень сложно поймать его удар, не только с пенальти. Но я вспомнил игру с "Ростовом", когда мы проиграли 2:3. Тогда был похожий удар.

Если честно, эту награду отдал бы Сереже Песьякову. Намного больше меня заслуживает, сделал много сейвов. Но также подарил бы Феде Чалову, наконец-то забил", - цитирует Акинфеева "Матч Премьер".

ЦСКА с 31 баллом занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ.

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