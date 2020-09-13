Акинфеев - об встрече со "Спартаком": "Получился классный матч"

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Акинфеев - об встрече со "Спартаком": "Получился классный матч"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о матче 7-го тура РПЛ со "Спатаком" (3:1).

Отметим, по итогам этой встречи 34-летний вратарь был назван лучшим игроком матча.

"В раздевалке мы с Васей Березуцким обменялись мнениями, что был очень классный матч. Мне очень понравилось: нерв, моменты, голы и эмоции. Если бы был полный стадион, эмоций было бы еще больше. Главное - победы, и теперь надо идти дальше.

Можно было ли взять удар Понсе? Какая разница теперь? Счет 3:1. Все говорят, что любой мяч берется. Я думаю, что нет. Вся команда должна работать на результат, и когда он добывается, вся эта шелуха про голы остается на втором плане", - сказал Акинфеев в эфире "Матч Премьер".

Благодаря победе ЦСКА, имея в активе 13 баллов, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками остался на второй позиции.

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