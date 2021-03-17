Акинфеев обновил рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти от Артема Дзюбы в игре против "Зенита" (2:3).

Соперникам ЦСКА в 20-й раз не удалось забить Акинфееву с пенальти, что является рекордом чемпионатов России.

Кроме того, Акинфеев обновил рекорд по числу отраженных пенальти в чемпионатах России - 16 раз.

В этом сезоне Акинфеев провел 28 матчей, в которых пропустил 30 голов.

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