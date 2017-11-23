Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил свой рекорд в еврокубках для российских вратарей по количеству "сухих" матчей.

Так, вчерашняя игра против лиссабонской "Бенфики" стала для 31-летнего "стража" ворота армейцев 33-й в европейских клубных турнирах, в которых он не пропускал гол. 15 з этих поединков Акинфеев отыграл в Лиге Чемпионов.

Напомним, Мутко назвал Акинфеева одним из лучших вратарей мира. | soccernews.ru