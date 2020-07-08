Акинфеев обошел Лоськова по числу матчей в чемпионате России

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Акинфеев обошел Лоськова по числу матчей в чемпионате России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на третье место по числу матчей в Российской Премьер-Лиге.

Голкипер провел свой 454-й матч в чемпионате России и обошел бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Лоськова (453). Выше находятся только Сергей Игнашевич (489) и Сергей Семак (456).

34-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Голкипер шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, семь раз - Суперкубок страны, а также однажды становился обладателем Кубка УЕФА.

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