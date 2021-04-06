Акинфеев обратился к Магнуссону, который пропустит остаток сезона

Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил поддержку защитнику Хердуру Магнуссону, который надолго выбыл из строя из-за травмы.

"Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжелые травмы и понимаю, что это такое, терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждем!" – написал Акинфеев в инстаграме, прикрепив общую фотографию с Магнуссоном.

Напомним, что у Магнуссона диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время исландец перенесет операцию, после которой будет восстанавливаться несколько месяцев.

В нынешнем сезоне 28-летний Магнуссон провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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