Акинфеев обратился к Магнуссону, который пропустит остаток сезона
Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил поддержку защитнику Хердуру Магнуссону, который надолго выбыл из строя из-за травмы.
"Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжелые травмы и понимаю, что это такое, терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждем!" – написал Акинфеев в инстаграме, прикрепив общую фотографию с Магнуссоном.
Напомним, что у Магнуссона диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время исландец перенесет операцию, после которой будет восстанавливаться несколько месяцев.
В нынешнем сезоне 28-летний Магнуссон провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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