Акинфеев объяснил своё решение уйти из сборной России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил своё решение прекратить выступления за сборную России.

"Я думал о завершении выступлений за сборную России после ЧМ-2018, но не конкретно, что ставлю точку с финальным свистком. Мысль была одна - сыграть достойный турнир, чтобы страна порадовалась. И в первую очередь - футболисты, потому что играть красиво и забивать красиво - это огромное удовольствие для игроков, а для зрителей - вдвойне. Все видели, как гуляет Никольская и вся Россия, это было сплочение. А финальную точку поставило обследование в Германии, мы основательно говорили с доктором и пришли к выводу, что нельзя играть на два фронта" - сказал 32-летний футболист.

Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов. В составе национальной команды он становился бронзовым призёром Евро-2008, а также доходил до четвертьфинала ЧМ-2018.

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