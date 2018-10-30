Акинфеев оценил игру Головина в "Монако"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал оценку игре своего соотечественника Александра Головина, который прошлым летом покинул армейский клуб ради "Монако".

"Головин пришёл в ЦСКА совсем молодым, ещё зелёным. Но потом было видно, как он растёт. Слуцкий говорил, что Головин будет топ-звездой и уедет в сильный чемпионат. И когда он начал прибавлять семимильными шагами, то стал топовым игроком. Что касается "Монако" - он поехал, он рискнул. Я видел нарезку его игры - это топ-уровень. Когда он приезжал в сборную, мы его подбадривали. Думаю, "Монако" - это такой этап, он окажется на более высоком уровне" - сказал Акинфеев.

Напомним, что "Монако" заплатил за Головина 30 миллионов евро. 22-летний хавбек провёл за новую команду 8 матчей и сделал 2 ассиста.

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