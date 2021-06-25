Акинфеев оценил игру Сафонова и Шунина на Евро-2020

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Акинфеев оценил игру Сафонова и Шунина на Евро-2020

Фото инстаграм Игоря Акинфеева

Экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением об игре голкиперов Матвея Сафонова и Антона Шунина, которые защищали ворота национальной команды в матчах Евро-2020.

"Первый гол Дании - это был суперудар, мяч полетел с наклёвом. Если бы Матвей выручил, это был бы вообще суперсейв, как Патрисиу сделал против Франции. Но здесь очень тяжело было, я бы не стал рассматривать какие-то ошибки.

Второй гол Бельгии в ворота Шунина? Такое бывает, потому что подача идёт с края, летят игроки, которые якобы пытаются сыграть головой. Ты всё равно стоишь до конца, и этот отскок очень сложно поймать. Если поймал - ты большой молодец, а если нет, то тебе приходится отбивать куда попало. Если посмотреть на нашего защитника - он отвернулся в другую сторону, смотрел в сторону трибун. Потом начал разворачиваться, а тут бельгиец добивает. Футбол не прощает, надо до конца играть", - сказал Акинфеев.

Шунин сыграл с Бельгией и пропустил 3 гола. Сафонов сначала провёл сухой матч против Финляндии, а потом пропустил четырежды от Дании.

Не пропустите: Акинфеев пожелал сборной Украины победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
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