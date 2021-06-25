Акинфеев оценил игру Сафонова и Шунина на Евро-2020
Фото инстаграм Игоря Акинфеева
Экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением об игре голкиперов Матвея Сафонова и Антона Шунина, которые защищали ворота национальной команды в матчах Евро-2020.
"Первый гол Дании - это был суперудар, мяч полетел с наклёвом. Если бы Матвей выручил, это был бы вообще суперсейв, как Патрисиу сделал против Франции. Но здесь очень тяжело было, я бы не стал рассматривать какие-то ошибки.
Второй гол Бельгии в ворота Шунина? Такое бывает, потому что подача идёт с края, летят игроки, которые якобы пытаются сыграть головой. Ты всё равно стоишь до конца, и этот отскок очень сложно поймать. Если поймал - ты большой молодец, а если нет, то тебе приходится отбивать куда попало. Если посмотреть на нашего защитника - он отвернулся в другую сторону, смотрел в сторону трибун. Потом начал разворачиваться, а тут бельгиец добивает. Футбол не прощает, надо до конца играть", - сказал Акинфеев.
Шунин сыграл с Бельгией и пропустил 3 гола. Сафонов сначала провёл сухой матч против Финляндии, а потом пропустил четырежды от Дании.
Не пропустите: Акинфеев пожелал сборной Украины победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"ПСЖ" считает, что "Реал" не сможет позволить себе Мбаппе
-
РПЛ опубликовала расписание на первые 6 туров
-
Хейбьерг высказался перед матчем против Уэльса
-
Два футболиста могут покинуть "Манчестер Юнайтед" уже этим летом. Ван де Бек в списке
-
Коваленко может покинуть "Аталанту"
-
Тренер сборной Дании поделился ожиданиями перед матчем против Уэльса
-
Мората рассказал, в чем сила сборной Испании
-
"Спартак" поддержал певицу MaкSим. Исполнительница в искусственной коме
-
Нюбель перейдет в "Монако"
-
Акинфеев оценил игру Сафонова и Шунина на Евро-2020
-
ПСЖ подписал контракт с 15-летним братом Мбаппе
-
1
"Барселона" сократит зарплатную ведомость на 200 миллионов евро после продления контракта с Месси
-
Московское "Динамо" усилится грузинским талантом
-
Джорджина опубликовала две горячие фотографии в купальнике
-
"Арсенал" объявил о продлении контракта с Тирни
-
Акинфеев пожелал сборной Украины победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020
-
"Краснодар" хочет приобрести гамбийского бомбардира
-
Сборная Франции объявила состав на Олимпиаду
-
Три клуба РПЛ ведут борьбу за Смольникова
-
Перес отрицает, что "Реал" хотел пригласить Почеттино и Конте
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1