Акинфеев оценил шансы на возвращение братьев Березуцких в сборную России

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Акинфеев оценил шансы на возвращение братьев Березуцких в сборную России
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал возвращение в команду ветерана Сергея Игнашевича, а также оценил шансы на камбэк в команду защитников Алексея и Василия Березуцких.

"О возвращении Игнашевича в сборную, как и вы, узнал из СМИ. Первая реакция шок? Не шок, но я обрадовался. Человек из моей команды, долго вместе играем. Наверное, это будет большой плюс для нас. Посмотрим. Все покажет время.

Что касается того, стоит ли рассчитывать на возвращение Березуцких, то вот этого не знаю – вопрос к братьям. Они ушли в официальный отпуск. Думаю, вряд ли стоит рассчитывать на их возвращение", - приводят слова Акинфеева российские СМИ. 

Не пропустите: Игнашевич: "Предложение о возвращении в сборную принял с первого раза". | http://soccernews.ru

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