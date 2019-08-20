Акинфеев оценил уровень 15-летнего вратаря ЦСКА

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Акинфеев оценил уровень 15-летнего вратаря ЦСКА
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказал свое мнение о 15-летнем одноклубнике голкипере Владиславе Торопе, который попал в заявку на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:2).

"Если бы Тороп не был талантливым, то вряд ли бы попал в заявку на дерби. Это большой аванс. Он пацан сам по себе хороший, умный. Если он будет делать правильные шаги, то у него все получится. Талант у него есть", - приводят слова Акинфеева российские СМИ.

Тороп является воспитанником ЦСКА. На сайте РПЛ голкипер значится под 49-м номером. Тороп, родившийся в 2003 году, является самым молодым игроком РПЛ, внесенным в заявку на сезон-2019/20. Рост юного футболиста составляет 189 см, вес - 84 кг.

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