Акинфеев опередил Месси в рейтинге самых преданных футболистов

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Акинфеев опередил Месси в рейтинге самых преданных футболистов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занимает первое место в списке самых преданных футболистов в топ-10 европейских чемпионатах, сообщает Transfermarkt.

33-летний Акинфеев является воспитанником московского клуба и выступает за него 16 лет 10 месяцев и 20 дней.

Второе место занимает защитник "Сент-Этьена" Лоик Перрен (16 лет 4 месяца 21 день). Третья позиция у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси (15 лет 10 месяцев 20 дней).

Стоит отметить, что первое место в мире занимает 40-летний японец Хитоси Согахата, который играет за "Касиму Антлерс" 21 год 10 месяцев и 20 дней.

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