Акинфеев останавливает Испанию: Россия пробивается в четвертьфинал чемпионата мира!

Воскресным вечером в "Лужниках" сборная России проводила исторический матч. Впервые наша команда вышла из группы в финальной стадии чемпионата мира. Соперником подопечных Станислава Черчесова по 1/8 финала был гранд мирового футбола – сборная Испании. Вся Россия была в предвкушении интереснейшего противостояния.

По сравнению с матчами групповой стадии, наставник "Фурии Роха" Фернандо Йерро сделал несколько перестановок в составе. В первую очередь коуч приберег ветерана команды – Адреса Иньесту, заменив того Коке. Также изменений коснулись и позиции правых защитника и полузащитника. Играть на фланге вместо Карвахаля и Алькантары вышли Начо и Асенсио.

Станислав Черчесов также немного видоизменил стартовый состав, решив сыграть тремя номинальными защитниками. К Игнашевичу и Кутепову наставник россиян приставил Кудряшова. Вместо Газинского в опорной зоне вышел Кузяев. А на острие уже привычно для последних игр появился Дзюба.

Испанцы любят владеть мячом, поэтому тот факт, что россияне с первых минут заняли глухую оборону – никого не удивил. По всей видимости, это входило в план Черчесова: важно было любой ценой выдержать стартовый натиск "Фурии Роха". В принципе, россияне с этим справились… или почти.

Останавливали испанцев хозяева турнира уж точно любой ценой, и на 10-й минуте Жирков очень грубо атаковал на бровке Начо. Судья откровенно пожалел Юрия, хотя мог выписать карточку любого цвета. А вот стандарт этот привел к голу. Асенсио навесил справа на дальнюю штангу, где за мяч боролись Игнашевич и Рамос. Сергею удалось в буквальном смысле смять капитана мадридского "Реала", вот только падая ветеран российской сборной задел мяч пяткой и снаряд с трех метров запрыгал в ворота. Акинфеев этого явно не ожидал – 1:0.

Что интересно, гол практически ничего не изменил в содержании матча. Мяч все же также был в ногах игроков сборной Испании, только теперь команда Фернандо Йерро уже никуда не спешила. А у хозяев ровным счетом ничего не получалось. Попытки россиян забросить мяч вперед на Дзюбу успеха не имели, а Головину зачастую просто не давали возможность выдать точный пас.

И все же ближе к перерыву сборная России чаще стала наведываться во владения Де Хеа. И один из стандартов стал результативным. Угловой подавала команда Черчесова, мяч прилетел на голову Дзюбе, а тот, то ли бил по воротам, то ли сбрасывал снаряд, но сфера по пути задела руку Пике, которая не была прижата к телу – пенальти. Дзюба очень уверенно подошел к "точке" и переиграл голкипера испанцев – 1:1.

Таким образом, на перерыв команды ушли при равном счете, однако игра сборной России оставляла желать лучшего. Недоволен был ходом событий и наставник россиян, сделав первую замену уже в перерыве. А ближе к середине второй половины матча Черчесов обновил линию нападение. Если выход Смолова вместо Дзюбы был, как говорится, по позиции, то Черышев занял место под нападающими.

Рисунок второго тайма был идентичен первому. Сборная Испании всецело контролировала мяч, но справедливо ради нужно отменить, что голевых моментов "Фурия Роха" создать не могла. Точнее, не позволяла им это сделать оборона российской команды. Йерро был вынужден с течением времени бросить в бой всех сильнейших из запаса – Карвахаля, Иньесту и Аспаса. И именно эти ребята создали самый опасный выпад во втором тайме. После паса слева Аспас сбросил мяч под удар Иньесте, Адрес выстрелил в ближнюю шестерку, но Акинфеев потянул мяч. Добивал Аспас с острого угла, но и здесь Игорь выручил свою команду. Ничего более опасного у ворот не случилось. Сборная России отбилась и перевела матч в дополнительные два тайма по 30 минут. Впервые на турнире игрался экстра-тайм.

В нем практически ничего интересного не случилось. Россия всей командой простояла на своей половине поля, а ее соперник отчаянно бился о защитную стену. По ходу дополнительных таймов было заметно, что игроки обеих команд изрядно устали, но доиграть нужно было несмотря ни на что.

И все же один супермомент у испанцев был в экстратайме. На 109-й минуте вышедший на замену Родригу сам себе создал эпизод, убежал по правому флангу, сблизился с Акинфеевым и целил в дальний угол – голкипер сборной России спас свою команду, подарив ей серию послематчевых пенальти.

Как оказалось, и в ней Акинфеев тоже был в ударе. Первыми начинали бить испанцы, и до удара Коке все шло по их сценарию. Но капитан мадридского "Атлетико" не смог переиграть стража ворот россиян, и после удара Головина преимущество было уже на стороне команды Черчесова, которая била без промаха. Но одним сейвом Акинфеев не ограничился. Игорь потянул ногой еще и последний удар от Аспаса, и пятая попытка россиянам не понадобилась.

Сборная России в четвертьфинале и это фантастика!!!

Испания – Россия – 1:1, пен. 3:4

Голы: Игнашевич, 12, в свои ворота – 1:0. Дзюба, 41, с пенальти – 1:1.

Послематчевые пенальти: Иньеста – 1:0. Смолов – 1:1. Пике – 2:1. Игнашевич – 2:2. Коке – 2:2 (вратарь). Головин – 2:3. Рамос – 3:3. Черышев – 3:4. Яспас – 3:4 (вратарь).

Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Давид Силва (Иньеста, 67), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Диего Коста (Аспас, 80).

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кудряшов, Игнашевич, Кутепов, Жирков (Гранат, 46), Кузяев (Ерохин, 97), Зобнин, Головин, Самедов (Черышев, 61), Дзюба (Смолов, 65).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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