Акинфеев отреагировал на достижение отметки в 800 матчей за карьеру
Фото инстаграм Игоря Акинфеева
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал факт, что он провёл 800-й матч в профессиональной карьере.
"Всем спасибо! Это не только мой рекорд, но и ваш, болельщики всегда рядом, и эта поддержка крайне важна. Как всегда говорил, сейчас нет времени обращать внимания на рекорды, это лишь цифры. Идём дальше, важно, чтобы команда вернулась на победный путь, без этого личные рекорды бессмысленны. ЦВБП!" - написал Акинфеев в своём инстаграме.
35-летний Акинфеев всю карьеру отыграл в ЦСКА, в его активе 689 матчей. Ещё 111 игр он провёл в составе сборной России.
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