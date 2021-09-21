Акинфеев отреагировал на победу в дерби со "Спартаком"

Фото инстаграм Игоря Акинфеева

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями в связи с триумфом своей команды в столичном дерби против "Спартака".

"Победа в дерби всегда важна, а в нынешний момент была особенно нужна команде. С победой, армейцы", - написал вратарь в своём инстаграме.

Напомним, что в рамках 8-го тура РПЛ ЦСКА одолел "Спартак" со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 82-й минуте.

Не пропустите: Руй Витория прокомментировал поражение от ЦСКА. | http://soccernews.ru