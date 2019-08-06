Акинфеев ответил на неожиданную критику со стороны Игнашевича

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Акинфеев ответил на неожиданную критику со стороны Игнашевича

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего защитника армейского клуба Сергея Игнашевича.

По словам Игнашевича, Акинфеев радовался лишь в тех случаях, когда команда не пропускала голов. Также Игнашевич назвал голкипера "футбольным эгоистом".

"Я читал интервью Игнашевича. Был немного удивлен. Я в интервью не позволяю говорить подобных вещей о коллегах. Я, наоборот, всех хвалю. Не очень понимаю, когда кто-то говорит за меня. Раньше, может, так и было. Но сейчас – нет", - приводят слова Акинфеева российские СМИ.

Стоит отметить, что Игнашевич и Акинфеев вместе выступали за ЦСКА на протяжении 15 лет. 40-летний Игнашевич завершил карьеру летом 2018 года, 33-летний Акинфеев продолжает играть за московский клуб.

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