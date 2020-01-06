Акинфеев ответил на вопрос, что бы он делал, если бы его семья болела за "Спартак"

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Акинфеев ответил на вопрос, что бы он делал, если бы его семья болела за "Спартак"

Один из юных фанатов ЦСКА задал оригинальный вопрос голкиперу команды Игорю Акинфееву. Об этом сообщает официальный ютуб-канал "армейцев".

У футболиста спросили, чтобы бы он делал, если бы его семья болела за "Спартак".

"Ничего не делал бы. Сопереживал бы", - сказал Акинфеев.

Напомним, вратарь выступает за ЦСКА с 2002 года. Вместе с клубом он стал шестикратным чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны и семь раз - Суперкубок. 

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