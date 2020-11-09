Акинфеев побил рекорд РПЛ по отражённым пенальти

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев переписал историю чемпионата России.

34-летний страж ворот стал рекордсменом турнира по числу отражённых пенальти.

В воскресном матче против "Ростова" Акинфеев парировал удар с "точки" в исполнении Романа Ерёменко, который стал для него 15-м в РПЛ.

По этому показателю голкипер армейцев обогнал уже завершившего карьеру Романа Березовского (14).

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