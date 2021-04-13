Акинфеев побил "вечный" рекорд чемпионатов России

Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по времени, проведенному на полю.

Акинфеев сыграл полный матч в 25-м туре Российской Премьер-Лиги с "Ротором" (2:0) и в его активе стало 42 870 минут в чемпионатах России. По этому показателю голкипер обошел бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (42 848 минут).

35-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2003 года. Всего он провел за "армейцев" 668 матчей во всех турнирах и пропустил 589 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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