Акинфеев поблагодарил фанатов ЦСКА за поддержку в матче со "Спартаком"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в инстаграме поблагодарил болельщиков клуба за поддержку в матче 7-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:1).

"Спасибо за поддержку", - написал 34-летний российский футболист.

Благодаря победе ЦСКА, имея в активе 13 баллов, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками остался на второй позиции.

В следующем туре "армейцы" сыграют с "Уфой". Встреча состоится 20 сентября.

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