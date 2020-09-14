Акинфеев поблагодарил фанатов ЦСКА за поддержку в матче со "Спартаком"
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в инстаграме поблагодарил болельщиков клуба за поддержку в матче 7-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:1).
"Спасибо за поддержку", - написал 34-летний российский футболист.
Благодаря победе ЦСКА, имея в активе 13 баллов, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками остался на второй позиции.
В следующем туре "армейцы" сыграют с "Уфой". Встреча состоится 20 сентября.
Не пропустите: ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 сентября
-
Неймара удалили в матче с "Марселем". Он ударил соперника кулаком в голову
-
Черышев помог "Валенсии" обыграть "Леванте" в матче Ла Лиги
-
Акинфеев поблагодарил фанатов ЦСКА за поддержку в матче со "Спартаком"
-
ПСЖ проиграл "Марселю" в матче с пятью удалениями
-
Первый домашний матч "Вердера" в сезоне пройдет при зрителях
-
Анчелотти высказался о победном матче "Эвертона" над "Тоттенхэмом"
-
"Спартак" поблагодарил своих болельщиков за поддержку в матче с ЦСКА
-
Березуцкий отказал болельщика в фото из-за коронавируса
-
Газизов рассказал о трансферной политике "Спартака"
-
1
Василий Уткин заявил, что игроки ЦСКА надежнее футболистов "Спартака"
-
1
"Велес" переиграл "Балтику" и поднялся в зону плей-офф ФНЛ
-
Хавбек "Рубина" Макаров прокомментировал победу над "Динамо"
-
Газизов оценил качество футбола игроков "Спартака"
-
Акинфеев - об встрече со "Спартаком": "Получился классный матч"
-
1
Гончаренко подвел итоги победного матча ЦСКА со "Спартаком"
-
"Вильярреал" и "Уэска" разошлись миром в матче 1-го тура Ла Лиги
-
1
Мостовой оценил дебют Кокорина за "Спартак"
-
Тедеско заявил, что разочарован результатом "Спартака" в матче с ЦСКА
-
Экс-капитан "Спартака" Глушаков и футболистка ЦСКА Коваленко целовались во время дерби
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22