Акинфеев поделился мнением о реформе РПЛ
Фото: инстаграм Акинфеева/Автор неизвестен
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфев поделился мнением о реформе российского футбола.
"Когда ты действующий футболист, по большому счету, тебе все равно. У нас уже был один переходный турнир (в сезоне-2011/12), в котором я, к сожалению, не играл из-за травмы.
Какая разница, какой формат? Не мы же решаем, а нас и никто не спросит", – сказал Акинфеев.
Напомним, что на прошлой неделе РФС представил проект реформы российских лиг.
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