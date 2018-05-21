Акинфеев поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Вратарь ЦСКА с сборной России Игорь Акинфеев высказался в преддверии Чемпионата Мира 2018 года.

"И мне, и ребятам хочется хорошо выступить дома. Это главная цель. Если у каждого из нас в голове будет сидеть эта мысль, мы сможем выстрелить. Можно рассказывать о четвертьфинале, полуфинале, финале. Но для меня во главе угла будет стоять качественная игра. Будет игра - придёт и результат" - сказал Акинфеев.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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