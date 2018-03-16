Акинфеев показал лучший результат в 1/8 финала Лиги Европы по отраженным ударам

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим среди всех стражей ворот в 1/8 финала Лиги Европы по отраженным ударам.

В двухматчевом противостоянии с "Лионом" (0:1, 3:2) опытный голкипер отразил 12 ударов.

Если смотреть в процентном соотношении, то Акинфеев отразил 80 процентов ударов. Выше показатель у голкипера "Зальцбурга" Александра Вальке - 88 процентов отраженных ударов.

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