Акинфеев получил необычный подарок от фанатов сборной России

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Акинфеев получил необычный подарок от фанатов сборной России

Болельщики сборной России сделали особый подарок вратарю национальной сборной Игорю Акинфееву, сообщает официальный твиттер российской национальной команды.

Акинфееву за игру на Чемпионате Мира-2018 фанаты преподнесли букет из помидоров. 

Напомним, что Акинфеев наиболее ярко проявил себя в матче 1/8 финала против Испании, отразив два послематчевых пенальти.

Не пропустите: Вы лучшие: Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку. | http://soccernews.ru

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