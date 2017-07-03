Акинфеев поставил ультиматум Черчесову

Теги игорь акинфеевроссиястанислав черчесов

Акинфеев поставил ультиматум ЧерчесовуУ игроков сборной России есть разногласия с наставником Станиславом Черчесовым. Как сообщают СМИ, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев уже заявил о возможном уходе из российской национальной команды.

"В сборной стремительно нарастает количество взаимных претензий между тренером и ключевыми игроками. Василий Березуцкий, как говорят наши источники в сборной, уходит только из-за Черчесова. Серьёзный конфликт с тренером у Фёдора Смолова, но пока он слушается агента: не время высовываться. Дзюбы и Дзагоева в сборной нет по этой же причине. Акинфеев так просто публично, в присутствии огромного количества третьих лиц, бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды", - сообщает источник. 

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комментарии
Андрей

Опаный прыщ, катись нах из сборной. Ультиматумы он ставит, кунфуист недоделанный.

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алнксандр

давно пора. он дырка а не вратарь сборной. и березуцких и много других надо гнать в шею из сборной -пусть картошку окучивают. а страну нашу не позорят-уроды

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ЕбарьАлесандра

ты блять сидя за компом своими жирными пальцами имя свое правильно написать не можешь, и что то гонишь на другого человека еще? иди утопись в унитазе малолетнее дно

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давно пора

давно пора , задолбала эта дыра стоять без конкуренции , а Дзага то тут причем ? он реально на травме . Еще бы сказали что Зобнин из-за конфликта не поехал.

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Алексей

Не верьте этим СМИ! Они КЛЕВЕЩУТ на Акинфеева!!!

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Пьянь

Акинфеев это быдло. Так что, скорее всего, правда.

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jktu

только совершенно далекий от спорта человек, к тому же совершенно невоспитанный, может так характеризовать спортсмена.Может сам в "рамку" попробуешь пьянь-рвань ?

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Александр

Только наша сборная из года в год способна сливать все турниры и при этом получать бабло

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