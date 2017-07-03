Акинфеев поставил ультиматум Черчесову

У игроков сборной России есть разногласия с наставником Станиславом Черчесовым. Как сообщают СМИ, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев уже заявил о возможном уходе из российской национальной команды.

"В сборной стремительно нарастает количество взаимных претензий между тренером и ключевыми игроками. Василий Березуцкий, как говорят наши источники в сборной, уходит только из-за Черчесова. Серьёзный конфликт с тренером у Фёдора Смолова, но пока он слушается агента: не время высовываться. Дзюбы и Дзагоева в сборной нет по этой же причине. Акинфеев так просто публично, в присутствии огромного количества третьих лиц, бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды", - сообщает источник.

Читайте: Коусейру назвал Акинфеева лучшим голкипером России | http://soccernews.ru