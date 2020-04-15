Акинфеев потренировался во дворе под музыку из легендарного фильма

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Акинфеев потренировался во дворе под музыку из легендарного фильма

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел тренировку во дворе своего загороднего дома. Голкипер пробежался под музыку из песни Билла Конти Gonna Fly Now, которая стала главной темой легендарного фильма "Рокки" про боксера, которого сыграл Сильвестр Сталлоне. 

"Конечно, тренировочный процесс дома — это такой небольшой адок. Поэтому приходится выходить на улицу и заниматься бегом. Сейчас иду на небольшую пробежку. Минут на 20-25. Посмотрим, что из этого выйдет", — приводятся слова голкипера в официальном Twitter московского клуба.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, провел за клуб 629 матчей и пропустил 551 гол. За сборную России сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, четвертьфиналист чемпионата мира-2018.

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