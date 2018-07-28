Акинфеев повторил рекорд Игнашевича

В матче за Суперкубок России ЦСКА одолел "Локомотив".

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев выиграл седьмой такой трофей, тем самым повторив рекорд Сергея Игнашевича.

В активе Акинфеева и Игнашевича по 7 побед в Суперкубке России, что является лучшим показателем в истории.

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