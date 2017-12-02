Акинфеев повторил рекорд Овчинникова

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Акинфеев повторил рекорд Овчинникова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отстоял на ноль в матче 19-го тура чемпионата России против "Тосно".

Таким образом, в активе 31-летнего стража ворот уже 20 сухих игр в 2017 году.

Как сообщает официальный сайт армейцев, Акинфеев повторил рекорд Сергея Овчинникова по числу матчей без пропущенных голов за календарный год. 

Стоит отметить, что Овчинникову это достижение покорилось в 2002 году. | http://soccernews.ru

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