Акинфеев поздравил с днем рождения Владимира Габулова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в инстаграме поздравил с днем рождения Владимира Габулова, который сегодня, 19 октября, празднует свое 37-летие.

"С днем рождения, Владимир Габулов! Здоровья и успехов, рад, что у меня есть такой друг", - написал Акинфеев в соцсети, опубликовав совместную фотографию.

Ранее стало известно, что Акинфеев повторил рекорд Габулова по числу сезонов с сухими матчами в чемпионате России. Футболист открыл свой 18-й сезон, не пропустив в матче с "Химками".

Не пропустите: ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы в дерби с "Динамо"| http://soccernews.ru