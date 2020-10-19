Акинфеев поздравил с днем рождения Владимира Габулова
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в инстаграме поздравил с днем рождения Владимира Габулова, который сегодня, 19 октября, празднует свое 37-летие.
"С днем рождения, Владимир Габулов! Здоровья и успехов, рад, что у меня есть такой друг", - написал Акинфеев в соцсети, опубликовав совместную фотографию.
Ранее стало известно, что Акинфеев повторил рекорд Габулова по числу сезонов с сухими матчами в чемпионате России. Футболист открыл свой 18-й сезон, не пропустив в матче с "Химками".
Не пропустите: ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы в дерби с "Динамо"| http://soccernews.ru
главное
-
Руководство "Барселоны" потребовало от игроков пойти на снижение зарплат
-
"СЭ": в Москве могут запретить матчи со зрителями
-
"Спартак" готов был приобрести игрока "Ромы" в последний день закрытия трансферного окна
-
Названы 10 претендентов на позицию центрального нападающего для сборной всех времен
-
"Ювентус" определился с будущим Дибалы
Лента новостей
-
Главный тренер "Краснодара" пропустит матч Лиги Чемпионов с "Ренном"
-
Руководство "Барселоны" потребовало от игроков пойти на снижение зарплат
-
Заболотный высказался о высокой зарплате футболистов
-
Агент Евсеева высказался о будущем тренера
-
Акинфеев поздравил с днем рождения Владимира Габулова
-
"СЭ": в Москве могут запретить матчи со зрителями
-
Гендиректор "Зенита" высказался о предстоящем матче с "Химками"
-
Оздоев высказался о новичке "Зенита" Венделе
-
"Спартак" готов был приобрести игрока "Ромы" в последний день закрытия трансферного окна
-
Заболотный: "Забрал баннер "Антошка, давай, забей немножко" у фанатов "Зенита". Это трофей и мечта"
-
Чалханоглу начал переговоры с "Миланом" о новом контракте
-
Хавбек "Реала" Эдегор пропустит месяц из-за травмы
-
Валуев высказался о предстоящем матче "Зенита" с "Брюгге"
-
Названы 10 претендентов на позицию центрального нападающего для сборной всех времен
-
Семь игроков "Дженоа" все еще больны коронавирусом
-
"Реал" этой зимой может вернуть Регилона из "Тоттенхэма"
-
Кукурелья может стать игроком "Атлетико"
-
Газизов оценил дебют Мозеса в составе "Спартака"
-
"Ювентус" определился с будущим Дибалы
-
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч "Зальцбург" - "Локомотив"