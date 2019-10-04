Акинфеев пожелал ростовскому СКА выйти в Премьер-лигу

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Акинфеев пожелал ростовскому СКА выйти в Премьер-лигу

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал ростовскому СКА выйти в Премьер-лигу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, недавно спонсором команды стала компания рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басты).

"Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм, побольше красивых забитых голов. И самое главное, надеюсь, что вы вернете те традиции, которые были у команды. Верим в вас. Надеемся, что скоро увидим вас в Премьер-лиге. Удачи вам, ребята", - сказал Акинфеев.

СКА занимает 6-е место в дивизионе "Юг" ПФЛ.

Напомним, вчера, 3 октября, ЦСКА проиграл "Эспаньолу" (0:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

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