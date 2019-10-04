Акинфеев пожелал ростовскому СКА выйти в Премьер-лигу
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал ростовскому СКА выйти в Премьер-лигу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, недавно спонсором команды стала компания рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басты).
"Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм, побольше красивых забитых голов. И самое главное, надеюсь, что вы вернете те традиции, которые были у команды. Верим в вас. Надеемся, что скоро увидим вас в Премьер-лиге. Удачи вам, ребята", - сказал Акинфеев.
Капитан ЦСКА @pfc_cska Игорь Акинфеев поддержал ростовских армейцев pic.twitter.com/HmrLcRDPHs— ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) 4 октября 2019 г.
СКА занимает 6-е место в дивизионе "Юг" ПФЛ.
Напомним, вчера, 3 октября, ЦСКА проиграл "Эспаньолу" (0:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
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|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
|11
|14
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|Сочи
|11
|12
|11
|Оренбург
|11
|11
|12
|Крылья Советов
|11
|11
|13
|Рубин
|11
|11
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|Динамо Москва
|11
|10
|15
|Ахмат
|11
|9
|16
|Тамбов
|11
|8