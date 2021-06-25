Акинфеев пожелал сборной Украины победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020
Фото инстаграм Игоря Акинфеева
Экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 между национальными командами Швеции и Украины.
"Очень интересно будет посмотреть матч Швеция – Украина. Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы.
Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли", - сказал Акинфеев.
Игра Швеция - Украина состоится 29 июня в Глазго в 22:00 по московскому времени.
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|М
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|3
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|3
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|О
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|7
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|3
|6
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|1
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|4
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|3
|1
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|М
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|2
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|3
|5
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|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1