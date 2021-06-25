Акинфеев пожелал сборной Украины победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

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Экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 между национальными командами Швеции и Украины.

"Очень интересно будет посмотреть матч Швеция – Украина. Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы.

Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли", - сказал Акинфеев.

Игра Швеция - Украина состоится 29 июня в Глазго в 22:00 по московскому времени.

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