Акинфеев: "Позитивно настроен на ответный матч ЦСКА с "Лионом", несмотря на результат первой встречи"



Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что его команда может пройти "Лион" в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на поражение в первом матче со счетом 0:1.

"Я все равно настроен позитивно. Не имеет такой уж большой разницы, 0:0 мы бы сыграли или проиграли 0:1 – нам всё равно надо было забивать в ответной игре. Как мне Вернблум в роли защитника? Отлично отношусь к Вернблуму как к защитнику. Понтус является профессионалом. Он универсал и сыграет на любой позиции", - приводят слова Акинфеева российские СМИ.

Матч "Лион" - ЦСКА состоится 15 марта.

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