Акинфеев: "Прекрасно понимаем, что перед нами "Арсенал", великий клуб"
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассуждает о предстоящем матче против "Арсенала" в 1/4 финала Лиги Европы.
"Так как я вратарь, то опасности надо ждать и от своих, и от чужих. Мы играем не с командой второй лиги, в «Арсенале» от любого футболиста можно ждать угрозы. Это обычная игра. Никто не будет лукавить, что великие команды – такие, как "Арсенал", приятно обыгрывать. Мы должны быть раскрепощены. Никто не говорит, что мы завтра победим, прекрасно понимаем, что перед нами "Арсенал", великий клуб. Показать хотя бы приблизительно тот футбол, который показали во Франции с "Лионом". Тогда будет видно, что из этого получится.
На нас никак не влияет сложный график, на протяжении долгих лет в таком режиме играем, не только я, но и другие ребята. Может быть, произнесу заезженную фразу, но играть лучше, чем тренироваться", – приводят слова Акинфеева российские СМИ.
Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 5 апреля и начнется в 22:05 мск.
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