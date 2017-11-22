Акинфеев прервал свой антирекорд в Лиге Чемпионов

Теги цска москвабенфикаигорь акинфеев

Акинфеев прервал свой антирекорд в Лиге ЧемпионовГолкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев оставил свои ворота в неприкосновенности в сегодняшнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонской "Бенфики", тем самым прервав свою антирекордную серию.

Так, всего 31-летний вратарь пропускал минимум один гол в 43 матча ЛЧ подряд, что является худшим результатом в новейшей истории турнира.

В последний раз до сегодняшнего дня "на ноль" в Лиге Чемпионов Акинфеев сыграл 1-го ноября 2006-го года в матче против лондонского "Арсенала".

Не пропустите: отчет о матче ЦСКА - "Бенфика". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Нет больше стабильности в мире. Ушла эпоха.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 5 12
2 Базель 5 9
3 ЦСКА Москва 5 9
4 Бенфика 5 0
Группа B М О
1 ПСЖ 5 15
2 Бавария Мюнхен 5 12
3 Селтик 5 3
4 Андерлехт 5 0
Группа C М О
1 Челси 5 10
2 Рома 5 8
3 Атлетико Мадрид 5 6
4 Карабах 5 2
Группа D М О
1 Барселона 5 11
2 Ювентус 5 8
3 Спортинг Лиссабон 5 7
4 Олимпиакос Пирей 5 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 5 9
2 Севилья 5 8
3 Спартак Москва 5 6
4 Марибор 5 2
Группа F М О
1 Манчестер Сити 5 15
2 Шахтер Донецк 5 9
3 Наполи 5 6
4 Фейеноорд 5 0
Группа G М О
1 Бешикташ 5 11
2 Порту 5 7
3 РБ Лейпциг 5 7
4 Монако 5 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 5 13
2 Реал Мадрид 5 10
3 Боруссия Дортмунд 5 2
4 АПОЭЛ 5 2
Полная таблица

топ-5 тегов