Акинфеев прервал свой антирекорд в Лиге Чемпионов

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев оставил свои ворота в неприкосновенности в сегодняшнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонской "Бенфики", тем самым прервав свою антирекордную серию.

Так, всего 31-летний вратарь пропускал минимум один гол в 43 матча ЛЧ подряд, что является худшим результатом в новейшей истории турнира.

В последний раз до сегодняшнего дня "на ноль" в Лиге Чемпионов Акинфеев сыграл 1-го ноября 2006-го года в матче против лондонского "Арсенала".

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