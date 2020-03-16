Акинфеев превзошел отметку в 40 тысяч минут в чемпионате России

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Акинфеев превзошел отметку в 40 тысяч минут в чемпионате России
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги превзошел отметку в 40 тысяч минут в чемпионате России.

Голкипер добрался до рекордной отметки на 12-й минуте матча с "Уфой" (0:0). Акинфеев стал первым игроком, который все 40 000 минут отыграл в составе одного клуба. Ранее эта отметка покорилась бывшему защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу, но он ранее играл за "Крылья Советов" и "Локомотив".

33-летний Акинфеев за свою карьеру провел 449 матчей в чемпионате России и пропустил 349 голов. В 210 матчах он ушел с поля без пропущенных мячей.

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