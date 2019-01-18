Акинфеев прибыл на сбор ЦСКА в Испании

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прибыл в расположение команды на сборе в Испании.

"Смотрите, кто к нам приехал! Игорь Акинфеев сегодня присоединился к команде на сборах в Испании и приступает к тренировкам!" - говорится в официальном твиттере армейского клуба.

Смотрите, кто к нам приехал Игорь #Акинфеев сегодня присоединился к команде на сборах в Испании и приступает к тренировкам! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/AfDN61bxoa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 января 2019 г.

32-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 23 матча во всех турнирах и пропустил 14 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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