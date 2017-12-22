Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в декабре

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Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в декабре

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам декабря, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний страж ворот стал победителем голосования болельщиков, набрав 51 процент голосов. В борьбе за награду он опередил полузащитника Понтуса Вернблума (20%) и хавбека Александра Головина (7%).

Отметим, что в декабре Акинфеев сыграл за ЦСКА 3 матча, в которых пропустил 5 голов.

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