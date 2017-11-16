Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

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Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает официальный сайт клуба.

Капитан армейцев стал победителем голосования болельщиков, набрав 42 процента голосов. 31-летний страж ворот опередил защитника Алексея Березуцкого (20%) и хавбека Понтуса Вернблума (10%).

Стоит отметить, что Акинфеев признаётся лучшим игроком ЦСКА второй месяц подряд. 

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