Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний страж ворот стал победителем голосования болельщиков армейцев, набрав 43 процента голосов. Он опередил полузащитника Александра Головина (21%) и форварда Тимура Жамалетдинова (11%).

В сентябре Акинфеев сыграл за ЦСКА пять матчей, в трёх из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Не пропустите: Гончаренко назвал причины неудачной игры ЦСКА в матче против "Уфы". | http://soccernews.ru