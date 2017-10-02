Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Теги цска москваигорь акинфеев

Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний страж ворот стал победителем голосования болельщиков армейцев, набрав 43 процента голосов. Он опередил полузащитника Александра Головина (21%) и форварда Тимура Жамалетдинова (11%).

В сентябре Акинфеев сыграл за ЦСКА пять матчей, в трёх из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Не пропустите: Гончаренко назвал причины неудачной игры ЦСКА в матче против "Уфы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов