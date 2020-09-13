Акинфеев признан лучшим игроком матча ЦСКА - "Спартак"

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Акинфеев признан лучшим игроком матча ЦСКА - "Спартак"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком победного матча 7-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:1).

34-летний футболист провел на поле весь матч и пропустил один гол.

Благодаря победе ЦСКА, имея в активе 13 баллов, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками остался на второй позиции.

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