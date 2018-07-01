Акинфеев признан лучшим игроком матча Испания - Россия

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Акинфеев признан лучшим игроком матча Испания - Россия

ФИФА признала голкипера сборной России Игоря Акинфеева лучшим игроком матча с Испанией.

Напомним, что Акинфеев в серии пенальти отразил два удара испанцев, что позволило России пробиться в четвертьфинал ЧМ-2018.

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